مصدر مطلع يكشف تطورات مفاجئة في قضية مقتل رضوان الهنقاري

كشفت مصدر مطلع كواليس جديدة ومفاجئة في قضية مقتل رضوان الهنقاري عضو جهاز دعم الاستقرار والمتهم بمحاولة اغتيال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقال المصدر أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا قد أفرج عن المتهم الأول في قضية مقتل رضوان الهنقاري عضو جهاز دعم الإستقرار في الحادثة التي يتهمه فيها بأنها محاولة إغتيال على طريق جنزور شهر فبراير الماضي .

وبحسب بوابة المرصد الاخبارية، فقد كشف مصدر مطلع على كواليس القضية والذي فضل عدم كشف هويته لأسباب أمنية، فأن المعني وهو فيصل المستيري آمر فريق حراسات باشاآغا قد سجن بأمر من النائب العام في سجن الجديدة بطرابلس بعد توقيفه إثر الحادثة يوم 21 فبراير الماضي .

وعلى إثره وبحسب ذات المصادر ، فقد طالب باشاآغا النائب العام بتحويل المستيري من سجنه في طرابلس إلى سجن يتبع مكتب معلومات وزير الداخلية بقيادة فوزي غيث الزليطني .

وأضاف ذات المصدر بأن المستيري حر طليق منذ يومين في مدينة مصراتة بعد تحويله بإذن من النائب العام من سجن الجديدة إلى مكتب معلومات وزير الداخلية ومن هناك حيث تم إطلاق سراحه .

جدير بالذكر أن هذا التطور يأتي بعد تقرير نيابة شمال طرابلس المكلفة بالتحقيق في القضية والتي خلصت بدورها في تقرير نشرته يوم 24 فبراير بأن ماحصل جريمة سببها استفزاز وتحرش مروري وليست عملية اغتيال بأي حال من الأحوال .

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