«مكافحة الأمراض»: تسجيل 1158 إصابة بفيروس كورونا و37 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1158 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة أمس السبت، كما تم تسجيل 1130 حالة شفاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبراته تسلمت 5700 أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4542، فيما تم التأكد من إصابة 1158، منها 841 جديدة و317 مخالطة.

وبحسب المركز، ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الجائحة إلى 138 ألفا و640 حالة، منها 10 آلاف و525 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 125 ألفا و842 حالة، فيما تم تسجيل 2273 وفاة.

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