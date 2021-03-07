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مكافحة الأمراض: 1158 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 841 حالة جديدة و317 حالة مخالطة من إجمالي 5700 عينة جرى فحصها وبذلك فإن نسبة الحالات الموجبة بلغت 20.3% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركر الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل ( 1130 ) حالة شفاء موزعة على مختلف المدن فيما سجلت ( 37 ) حالة الوفاة

وأكد المركز أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 138640منها الحالات النشطة : 10525 والمتعافين : 125842 والٍوفيات : 2273 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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