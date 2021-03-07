القبض على ليبيّيْن في باليرمو بتهمة غسيل أموال

تمكنت شرطة ميناء باليرمو من ضبط مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي يحملان الجنسية الليبية المالطية المزدوجة بتهم ارتكاب جريمة غسيل الأموال.

وتم القبض على الرجلين أثناء هبوطهما رفقة باقي المسافرين من على متن الباخرة، ضمن عمليات المراقبة المعتادة للركاب والمركبات القادمة من تونس في الميناء.

وضبطت الشرطة سيارتين تعودان للمواطنين تم شحنها على الباخرة من طراز CHEVROLET CAMARO باللون الأسود، بعد اكتشاف أنها تحمل مستندات مزيفة.

ووجد مشغلو مكتب شرطة الحدود البحرية في باليرمو أن الرقم التسلسلي للهيكل كان مختلفًا عن الرقم المسجل في المستند وأن شهادة التسجيل الدولية تم التلاعب بها، كونها تفتقر إلى أختام التحقق.

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