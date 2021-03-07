سرت.. يوم واحد يفصلنا عن جلسة النظر في منح الثقة للحكومة

يفصلنا يوم واحد عن جلسة مجلس النواب التي ستعقد في مدينة سرت للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة في جدول أعمال وحيد يناقشه النواب بعد سنوات من الانقسام حيث وصلت إلى المدينة طائرة وعلى متنها رئيس وأعضاء ديوان المجلس، استعداداً لعقد الجلسة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، تسليم تشكيلته الوزارية مرفقة بالأسماء المقترحة قبل يومين الى رئاسة مجلس النواب، في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي.

ومع الدعوة لجلسة سرت يُنهي البرلمان الجدل حول تحديد المدينة التي سيعقد فيها جلسته، وسبق أن أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أن مكان اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت جاهزٌ وآمنٌ لانعقاد جلسة منح الثقة طيلة الفترة منذ بداية الجلسة إلى نهايتها.

من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا أنها تُشجع مجلس النواب بشدة على الاجتماع يوم الثامن من مارس في سرت؛ لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب دعوا زملاءهم إلى المشاركة في جلسة سرت، وتحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في المُشاركة بالجلسة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد؛ من أجل إنهاء حالة الانقسام.

وبدوره، استعد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت لاستقبال جلسة البرلمان، واجرى اجتماعات حول التجهيزات المُمكنة؛ وتوفير كافة سبل الراحة وكل ما من شأنه تسهيل عمل البرلمان.

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