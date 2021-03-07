داخلية الوفاق تضبط عصابة تسرق المحال التجارية في الطريق الساحلي بطرابلس

ليبيا – كشفت إدارة إنفاذ القانون طرابلس التابعة لداخلية الوفاق عن تمكنها من ضبط 7 أشخاص قاموا بسرقة محالٍّ تجارية في الطريق الساحلي في العاصمة.

ووفقًا لبيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، فقد ضبطت الدوريات الأمنية المتهمين السبعة، وهم على متن حافلة. مؤكدًا إحالتهم إلى مديرية أمن تاجوراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تمكن دوريات التحري العام من ضبط أحد المجرمين بمنطقة غوط الشعال بطرابلس، والمطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية، الصادر بحقه أوامر قبض من النيابة العامة لارتكابه عديد الجرائم، منها القتل والسطو المسلح والخطف والابتزاز وتخريب الممتلكات والنصب.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية