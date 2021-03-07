موظفو مركزي بنغازي يعلقون العمل حتى توفير الحماية الكافية لمبنى المصرف من الجهات المعنية

ليبيا- نشر مكتب الإعلام التابع للمصرف المركزي في بنغازي بيانًا بشأن الاعتداءات المتكررة على مبنى الإدارة العامة بطريق الهواري طيلة الفترة الماضية.

البيان الذي صدر السبت واطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن عدد هذه الاعتداءات تجاوز الأربعة، وكان آخرها في يوم الثلاثاء الماضي الموافق للـ2 من مارس الجاري. منبهًا لما تسببه هذه الاعتداءات من احتجاز لحرية العاملين لساعات داخل المبنى، من دون أي مساندة تذكر من الجهات الأمنية والعسكرية في بنغازي.

واستدرك البيان بالإشارة إلى قيام أفراد حرس المرافق والمنشآت المكلفين بحماية المصرف بما استطاعوا وفق الإمكانيات المتاحة لديهم للتصدي للاعتداءات. مؤكدًا أن من حق أي مواطن أن يتلقى العلاج المناسب له وخصوصًا شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الأفعال.

وأضاف البيان أن المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وأن دوره يقتصر على السداد عند تلقي الأذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات ووفق الإمكانيات المتاحة لديه. معلنًا تعليق العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية