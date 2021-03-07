«الأرصاد»: تقلبات جوية تؤثر على غرب ليبيا مساءً.. وغالب المناطق غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تحدث تقلبات جوية تؤثر على مناطق غرب ليبيا برياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار مساء اليوم الأحد، وتشمل غالب المناطق غدا الإثنين مع ارتفاع نسبى في درجات الحرارة.

رأس أجدير- سرت – سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة هذه الليلة وصباح غد.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم تصل إلى 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول من مساء غد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا نسبيا غدا على غالب المناطق وتنخفض من مساء غد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات– مراده:

– السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر غدا على بعض المناطق.

– الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحولغدا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية، قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18 و24 درجة، وتصل على جالو إلى 27 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس-الحمادة:

– السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على غدامس والحمادة.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على غالب المناطق مثيرة للأتربة والرمال.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29- و34 درجة، وتنخفض غدا على غدامس ويشمل الانخفاض يوم الثلاثاء باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و31درجة، وتسجل ارتفاعا غدا.

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