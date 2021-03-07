ازدياد حالات رفض إدخال الليبيين إلى أوكرانيا.. والسفارة تُوضّح

أصدرت السفارة الليبية في كييف بياناً طالبت من خلاله الليبيين التأكد من أوراقهم قبل القدوم إلى أوكرانيا، وذلك بعد ازدياد حالات إرجاع الليبيين من قبل سلطات الحدود لعدم تطابق معلومات الدعوة الموجهة مع الغرض من الزيارة.

وقالت السفارة في البيان الذي نشرت نسخة منه عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” إنّ تكرار حالات إرجاع الليبيين رغم حصولهم على التأشيرة دفعها لإصدار هذا البيان.

وأشارت للجهد الذي تبذله في سبيل الحفاظ على سلامة الواصلين لأوكرانيا بغرض الدراسة أو العلاج، وأنّها تعمل بشكل دائم على حل المشكلات التي تواجه الجالية الليبية في أوكرانيا وتوضيح القوانين والتشريعات المعمول بها في أوكرانيا.

وأكدّت تواصلها الدائم مع الجهات المعنية لتسهيل دخول الليبيين، وقالت إنّ الأيام القادم ستشهد تحسناً في إجراءات الدخول.

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