داعيا للاختيار الدقيق.. الخميسي: منصب وزير الخارجية يعادل أهمية رئيس الدولة

أكد أحمد الخميسي الصحفي الليبي المتخصص في الاقتصاد، على ضرورة الاختيار الدقيق للشخصية التي من المقرر أن تشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
وانتقد الصحفي الليبي المتخصص في الاقتصاد، عبر حسابه بفيسبوك، الاختيار في هذا المنصب، قائلا: «لا تملك المهارة والكفاءة في العمل السياسي تكون وزير للخارجية».
وأوضح أنه في كواليس الدبلوماسية العالمية وزير الخارجية هو المنصب الأهم في الدولة دبلوماسيًا، ويكاد يعادل أهمية رئيس الدولة في أكبر دول العالم.
واختتم بقوله أن وزارة الخارجية أمن قومي وملفات ثقيلة على الطاولة منها نفوذ اللاعبين الجدد وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت في اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وأكدت مصادر رفيعة أن هناك تعديلا وزاريا من المقرر أن يشمل سحب ترشيح “لمياء أبوسدرة” لمنصب وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.
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