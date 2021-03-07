داعيا للاختيار الدقيق.. الخميسي: منصب وزير الخارجية يعادل أهمية رئيس الدولة

أكد أحمد الخميسي الصحفي الليبي المتخصص في الاقتصاد، على ضرورة الاختيار الدقيق للشخصية التي من المقرر أن تشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.

وانتقد الصحفي الليبي المتخصص في الاقتصاد، عبر حسابه بفيسبوك، الاختيار في هذا المنصب، قائلا: «لا تملك المهارة والكفاءة في العمل السياسي تكون وزير للخارجية».

وأوضح أنه في كواليس الدبلوماسية العالمية وزير الخارجية هو المنصب الأهم في الدولة دبلوماسيًا، ويكاد يعادل أهمية رئيس الدولة في أكبر دول العالم.

واختتم بقوله أن وزارة الخارجية أمن قومي وملفات ثقيلة على الطاولة منها نفوذ اللاعبين الجدد وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت في اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وأكدت مصادر رفيعة أن هناك تعديلا وزاريا من المقرر أن يشمل سحب ترشيح “لمياء أبوسدرة” لمنصب وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.