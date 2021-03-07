قفزة كبيرة للوفيات والاصابات| تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 7 مارس 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 06 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (346) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (5700) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1534) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1730) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (556) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (127) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (103) عينة

6.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (249) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (128) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (24) عينة

9.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (153) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (90) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (95) عينة

12.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (206) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (15) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات

15.مختبر فرع المركز الوطني ترهونه عدد (62) عينة

16.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة

17.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (13) عينة

18.مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (230) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد ( 4542 ) عينة سالبة

ـــ عدد (1158) عينة موجبة ( 841 جديدة + 317 مخالطة )

ـــ نسبة الحالات الموجبة (20.3%)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 418 حالة جديدة

عدد 101 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 27 حالة جديدة

عدد 118 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 62 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 27 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 17 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 14 حالة جديدة

8.السواني بن ادم

عدد 12 حالة جديدة

9.سوق الخميس امسيحل

عدد 3 حالة جديدة

10.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

11.السائح

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

13.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

14.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 20 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

16.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.القلعة

عدد 3 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 19 حالة جديدة

19.جادو

عدد 13 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.العامرية

عدد 3 حالة جديدة

21.غدامس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

22.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

23.درج

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.ترهونة

عدد 14 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

25.طبرق

عدد 9 حالة جديدة

26.الكفرة

عدد 5 حالة جديدة

27.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

28.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

29.الماية

عدد 23 حالة جديدة

30.غريان

عدد 36 حالة جديدة

31.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

32.سبها

عدد 29 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

33.الجفرة

عدد 15 حالة جديدة

34.الغريفة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

35.البوانيس

عدد 5 حالة جديدة

36.سرت

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.زواره

عدد 30 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1130 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 892 حالة في طرابلس

2.عدد 9 حالات في القلعة

3.عدد 14 حالة في الكفرة

4.عدد 8 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 23 حالة في العجيلات

6.عدد 5 حالات في الخمس

7.عدد 9 حالات في تازربو

8.عدد 60 حالة في مصراته

9.عدد 19 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 38 حالة في سبها

11.عدد 53 حالة في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 37 ) حالة الوفاة

1.عدد 14 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في الكفرة

3.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 2 حالة في العجيلات

5.عدد 1 حالة في صبراته

6.عدد 3 حالات في بني وليد

7.عدد 1 حالة في صرمان

8.عدد 1 حالة في جنزور

9.عدد 1 حالة في الجفارة

10.عدد 1 حالة في القره بوللي

11.عدد 1 حالة في مصراته

12.عدد 1 حالة في سرت

13.عدد 4 حالات في سبها

14.عدد 1 حالة في زليتن

15.عدد 2 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 138640

2.الحالات النشطة : 10525

3.المتعافين : 125842

4.الٍوفيات : 2273

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي