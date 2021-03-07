كشف رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا، ملازم ثان محمد الفاخري، عن العثور على جثة مواطن مصري مفقود منذ أكثر من خمسة سنوات في أجدابيا.

وبحسب الفاخري، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، حضر اليوم أحد المواطنين وأبلغ عن وجود جثة على الطريق الصحراوي أجدابيا – طبرق، تحديدًا جنوب الطريق المعبد بمسافة 30 كلم، وعلى الفور انتقل أعضاء مركز شرطة المخيلي إلى المكان المبلغ عنه، وبعد تحديده عاد أعضاء المركز، وتم إبلاغ مدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري ورئيس النيابة العامة بالواقعة.

وأضاف الفاخري، أنه على ضوء ذلك أصدر رئيس النيابة العامة أجدابيا، تعليماته باستلام القضية بالكامل من قبل قسم البحث الجنائي أجدابيا، لينتقل في وقت لاحق اليوم، رئيس قسم البحث الجنائي أجدابيا ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحريات بالقسم رفقة أعضاء شرطة انتلات إلى المكان الذي تتواجد فيه الجثة المبلغ عنها وجرى نقلها إلى قسم البحث الجنائي أجدابيا، وتسليمها إلى وحدة التحقيق بالقسم التي باشرت التحقيق في الواقعة وإبلاغ النيابة العامة، ونقل الجثمان إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، من أجل عرض الجثة على الطبيب الشرعي للاختصاص.

وأوضحالفاخري، أنه جرى التعرف على هوية الجثمان بعد تفتيش الملابس، التي كان يرتديها المتوفي، إذ عثر داخل ملابسه على هاتف محمول أحمر اللون بدون نضيدة وبه شريحة نوع ليبيانا وأخرى مصري، وبعد وضع نضيدة للهاتف ظهرت مجموعة من الأسماء من ضمنها رقم باسم أبي ورقم آخر من مصر، مشيرًا إلى أنه بعد الاتصال بأحد الأرقام المكتوب باسم أبي طرحت عليه عدد من التساؤلات والتي تبين من خلال إجابته أنه والد الشخص المتوفى، ويدعى محمود شداد السيد مواليد 1996 مسلم من مدينة أسيوط المصرية، وأن ابنه مفقود منذ أكثر من خمسة سنوات.

وأكد رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا ملازم ثان محمد الفاخري، أن الإجراءات القانونية مازالت مستمرة من قبل وحدة التحقيق بالقسم، حتى يتم إثبات تطابق المعلومات المتحصل عليها.

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