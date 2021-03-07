هدية يتدارس الاستعدادات الجارية لاستقبال سرت جلسة مجلس النواب لمنح الثقة

ليبيا- ترأس عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية اجتماعًا مع المؤسسات والأجهزة الخدمية بالمدينة للوقوف على الترتيبات واستعدادات عقد جلسة منح الثقة.

هدية أوضح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية في العاصمة طرابلس “وال” تابعته صحيفة المرصد أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تكليف إدارة مستشفى ابن سينا بالعمل خلال 24 ساعة، بكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة، في كافة الأقسام، من ضمنها الإيوائية والعمليات وقسم العزل.

وتم أيضًا إقرار مسألة تجهيز عيادة طبية متكاملة داخل مجمع قاعات واغادوعو مكان انعقاد جلسة مجلس النواب، وتوفير كافة خدمات الإنترنت والاتصالات فيه وفي أماكن الإقامة، وتوفير خدمات الإنارة الكاملة لمواقع المجمع ومرافق مدينة سرت ومطار سرت الدولي ومجمع القاعات.

هذا وحضر الاجتماع مدير عام مستشفى ابن سينا ورئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء ومدير مكتب الاتصالات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية