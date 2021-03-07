ليبيا تدعو الشركات التونسية المتعاقدة في إطار برنامج ”ليبيا الغد” إلى تفعيل العقود

طالبت الحكومة الليبية، الشركات التونسية، التي كانت متعاقدة في إطار برنامج “ليبيا الغد”، والذي توقف منذ سنة 2010، إلى تفعيل العقود والتفاوض معها للرجوع الى العمل، وفق ما أفاد به نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، عصام بن يوسف.

وقال بن يوسف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه العقود، التي تمت في إطار البرنامح، الذي انطلق العمل به منذ سنة 2006، يمكن أن تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 و 4 مليار دينار خاصة مع احتساب الاسعار الجديدة.

وأكّد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الذي زار ليبيا، مؤخرا، والتقى عددا من المسؤولين الليبيين السّامين على غرار وزراء الخارجية والزراعة والعمل والتأهيل والحكم المحلي، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية، أن هذه العودة ستسهم في مزيد تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المصانع وبالتالي توفير مواطن شغل لليد العاملة التونسية في ليبيا، مشددا على أنّ مكانة تونس في السوق الليبية قائمة وكبيرة جدا.