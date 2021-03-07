تقلبات جوية تؤثر على ليبيا.. و”الأرصاد” يكشف تفاصيلها

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى تقلبات جوية تؤثر على مناطق غرب ليبيا من مساء اليوم برياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة هذه الليلة وصباح الغد.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم تصل إلى (50) كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول من مساء الغد الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ وتسجل ارتفاع نسبى يوم الغد على أغلب المناطق وتنخفض من مساء الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 24) مْ تصل على جالو إلى (27) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس- الحمادة:

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على غدامس والحمادة.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ وتنخفض يوم الغد على غدامس ويشمل الانخفاض يوم الثلاثاء باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29 – 31) مْ وتسجل ارتفاعا يوم الغد.

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