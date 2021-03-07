بريطانيا تدرس خفض مساعداتها إلى ليبيا ودول أخرى

كشف موقع “أوبن ديموكراسي” عن نية الحكومة البريطانية خفض مساعداتها لسوريا وعدد من الدول الأفريقية ومن بينها ليبيا إلى أكثر من 60%، بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

وبحسب الموقع البريطاني الذي نشر وثيقة مؤرخة الشهر الماضي فإن المسؤولين في المملكة المتحدة يفكرون في خفض المساعدات لسوريا بنسبة 67% ولبنان بنسبة 88%، أما في القارة الأفريقية فسيتم خفض المساعدات إلى نيجيريا بنسبة 58% وللصومال وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية بنسب بين 59 و60%.

وكشف الموقع أن الوثيقة أظهرت أيضا نية الحكومة خفض مساعداتها إلى ليبيا بنسبة 63% خلال العامين 21-22 كما من المقرر أن ينخفض إنفاق المساعدات من 110 مليون جنيه استرليني إلى 45 مليون جنيه فقط.

وعلقت الخارجية البريطانية بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن حول هذا الشأن، مؤكدة على أن بريطانيا ستظل مانحا هاما للمساعدات في العالم، وستنفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية.

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