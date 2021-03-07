انطلاق الامتحانات النهائية في كلية الإعلام والاتصال جامعة أجدابيا

انطلقت في كلية الإعلام والاتصال جامعة أجدابيا، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الخريف 2020-2021 بعد الانتهاء من شقيها النظري والعملي في مختلف التخصصات بالكلية

وقال عميد كلية الإعلام والاتصال فرج العريبي إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أنه جرى البدء في الامتحانات النهائية، بعد إتمام الفترة الزمنية المقررة لهذا الفصل واستكمال المقررات الدراسية العلمية بشقيها النظري والعملي بالكلية.

وأضاف العريبي، أنه جرى اتخاذ قرار تقديم الامتحانات بعد استلام التقارير المقدمة من رؤساء الأقسام العلمية بالكلية ودراستها والتي جرى من خلالها تشكيل اللجان التسييرية والرصد وتجهيز القاعات الدراسية وتعقيمها بالكامل لاستقبال الطلاب.

وأوضح رئيس اللجنة التسييرية للامتحانات أحمد بوراوي، ومسجل الكلية صباح الزيداني أن الامتحانات ستكون لمدة ثلاثة أسابيع وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين بالكلية.

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