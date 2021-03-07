باشاغا يطلق سراح المتهم بقتل رضوان الهنقاري

قال مصدر أمني بمدينة طرابلس، إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أصدر تعليمات، يطلب فيها نقل أحد السجناء التابعين له من سجنه الحالي، إلى سجن يتبع وزارته، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.

ووفق مصدر أمني بجهاز دعم الاستقرار، فإن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، طالب المسؤولين في سجن الجهاز بضرورة تسليم المتهم الأول في قضية مقتل عضو جهاز دعم الاستقرار رضوان الهنقاري، في الحادثة التي وصفها باشاغا بأنها محاولة لاغتياله الشهر الماضي.

وكشف المصدر في تصريح نقلته صحيفة ”إرم نيوز“، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن باشاغا طلب من النائب العام، إحالة المتهم فيصل المستيري آمر فريق حراسات باشاغا من سجن الجديدة بطرابلس، إلى سجن يتبع مكتب معلومات وزير الداخلية الذي يرأسه فوزي غيث الزليطني .

وأضاف المصدر أنه بعد إخراج المستيري من سجن الجديدة، أطلق سراحه، وغادر طرابلس، وهو الآن طليق منذ يومين بمدينة مصراته.