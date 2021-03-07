البيوضي: حكومة الوحدة الوطنية جاءت لتنهي أزمة مركبة ومعقدة تمر بها ليبيا منذ عشر سنوات

ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت لتنهي أزمة مركبة ومعقدة تمر بها ليبيا منذ عشر سنوات، وبالتالي يجب أن تكون ملتزمة بتمثيل الجميع كخطوة أولى نحو بناء الثقة.

البيوضي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من الطبيعي جدًا أن تحتوي أسماء مثيرة للجدل، والرئيس مطالب باختيار أقلها حِدَّة، وألّا يضع الحكومة كلها على المحك. في الحقيقة أن القائمة الوزارية ستفرضها طبيعة المشاورات، فكثير من الأسماء ستقترحها الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، وللأسف في الوضع الليبي سيكون هناك تدخل دولي ناعم يهدف للحصول على التمثيل الضامن للمصالح داخل القائمة الوزارية”.

وأضاف: “منذ الأمس ينساق الجميع عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لحالة من خطاب الإقصاء، تعيدنا لشبح الإنقسام بسبب قائمة وزارية لا يعرف مصدرها، في وقت لم تعلن فيه الأطراف المعنية القائمة الرسمية بعد”.

وأعرب عن أسفه ازاء استغلال بعض الأطراف المتأخرة والمستفيدة من أوضاع الانقسام لهذا التسريب، لتطلق حملة ممنهجة تهدف لزعزعة الثقة ودفع الليبيين لحالة من عدم اليقين.

كما تابع: “حتى الإثنين 8 مارس لن تتوقف حملات التشكيك والتشتيت ومحاولات الضغط لحرمان الليبيين من حقهم في الوحدة والاستقرار والتنمية، بالدفع باتجاه تعطيل التوافق عليه. سأدعوكم لرفع لواء الوحدة الوطنية وطالبوا أعضاء النواب بالتوجه لمدينة سرت، وأن ينهوا حالة الانقسام السياسي، ويعيدوا لهذا البلد وحدته وأمنه واستقراره. وتذكروا أن المطالبة بالوحدة والاستقرار والمسار الديموقراطي قناعات وممارسات تحتاج لصبر وجلد ويقين” .

ولفت إلى أن القائمة المعلنة هي قائمة مزورة ومشكوك في صحتها ما لم يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة.

وفي سياق آخر أكد أن غرفة عمليات سرت الجفرة لقوات بركان الغضب قررت رسميًا فتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، واصفًا الأمر باللحظة الفارقة لتوحيد الوطن وربط أوصاله من جديد.

واختتم قائلًا: “نعم لرفع لواء الوحدة الوطنية والدفع نحو السلام والاستقرار والتطوير والتنمية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية