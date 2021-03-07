العباني: تخبط الدبيبة في إعداد حكومته وعدم خبرته السياسية يصعبان الحصول على ثقة البرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الدبيبة تقدم بحكومة محاصصة موسّعة من حوالي 35 وزيرًا، مشيرًا إلى أن من بين الوزراء شخصيات جدلية جاء اختيارها لإرضاء أخرى معينة.

العباني أشار في تصريح لصحيفة ” العين الإخبارية” إلى أن الدبيبة لم يأخذ بعض المناطق بعين الاعتبار في هذه المحاصصة، بحيث كانت محاصصة لأشخاص على حساب المناطق الجغرافية، ما يصعب من مهمة القيام ببرنامجه السياسي لمرحلة ما قبل انتخابات ديسمبر المقبل.

وتطرق البرلماني إلى ما وصفه بـ”تخبط” الدبيبة كثيرًا في إعداد حكومته، وعدم خبرته السياسية، ما يجعل من الصعب عليه الحصول على ثقة البرلمان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية