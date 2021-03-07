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العباني: تخبط الدبيبة في إعداد حكومته وعدم خبرته السياسية يصعبان الحصول على ثقة البرلمان

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الدبيبة تقدم بحكومة محاصصة موسّعة من حوالي 35 وزيرًا، مشيرًا إلى أن من بين الوزراء شخصيات جدلية جاء اختيارها لإرضاء أخرى معينة.

العباني أشار في تصريح لصحيفة ” العين الإخبارية” إلى أن الدبيبة لم يأخذ بعض المناطق بعين الاعتبار في هذه المحاصصة، بحيث كانت محاصصة لأشخاص على حساب المناطق الجغرافية، ما يصعب من مهمة القيام ببرنامجه السياسي لمرحلة ما قبل انتخابات ديسمبر المقبل.

وتطرق البرلماني إلى ما وصفه بـ”تخبط” الدبيبة كثيرًا في إعداد حكومته، وعدم خبرته السياسية، ما يجعل من الصعب عليه الحصول على ثقة البرلمان.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • أمر متوقع ان يتخبط في اختيار وزراءه كل من كانت مؤهلاته أنه موالي لتركيا ومقرب من الأخوان فالسياسي المحنك لا يقبل بأن يحرك بالريموت كنترول من أنقره وهو رئيس وزراء في ليبيا وليس في تركيا ان تسليم الاخوان والسراج غرب ليبيا للتركيا لتحتله وتنصب فيه قواعد عسكريه قد اعطي اردوغان قوة عين في مناقشة استيفاني في تعيين حكومه في ليبيا فقال لها لابد ان تكون كلمتي مسموعه في اختيار الأمم المتحده لحكومه في ليبيا عوضا عن حكومة السراج فأنا أقليم ليبي بأكمله خاضع الي سلطاتي ويدار بواسطة سفيري في ليبيا فاردوغان أقترح علي دبيبه كرئيس للوزراء والأمم المتحده لم تخيب أمله في ان رجل اعمال لديه في السابق صفقات مشبوهه مع اردوغان كرئيس وزراء ليبيا الجديد بل طار اردوغان فرحا لسماعه هذا الخبر وكان اول من هنأ ادبيبه هو اردوغان

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