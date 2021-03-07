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اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قصر بن غشير

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قصر بن غشير.

وقالت الهيئة في بيان عاجل إن فرقها تمكنت من اكتشاف المقبرة بمنطقة كاريزما في قصر بن غشير، فيما يتم حاليا انتشال الجثث.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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