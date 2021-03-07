بايدن يعين دبلوماسيا قادما من ليبيا ضمن فريق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي

يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع تشكيل فريق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، والذي ضم جوش هاريس الذي عمل لفترة طويلة في الفريق الدبلوماسي الأمريكي في ليبيا ومسؤولا عن القضايا المتعلقة بشمال إفريقيا.

وبحسب موقع «تيك دبكا» فإن بريت ماكغورك سيترأس الفريق وهو الذي قاد الحرب الأمريكية على تنظيم داعش في سوريا والعراق في عهد الرئيسين أوباما وترامب.

ويضم الفريق جولي سواير التي تسلمت الملف الفلسطيني الاسرائيلي ، وكانت سواير مسؤولة في عهد اوباما عن ملف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية أيضا.

وسيكون الدبلوماسي سام باركر الذي سينضم الى فريق وزارة الخارجية مسؤولا عن الملف الإيراني، وتسلمت زهرة بيل ملف سوريا والعراق ، فيما سيتولى ماكس مارتين المسؤولية عن الملفين اللبناني والاردني.