ليبيا تشارك في اجتماع «تحالف أوبك+» لبحث معدلات الضخ والإنتاج

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في الاجتماع الوزاري (رقم 14) لتحالف أوبك+ عبر الدائرة الافتراضية، حيث قرر المشاركون الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر أبريل 2021.

وبين المكت الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه حضر الاجتماع عن ليبيا الطاهر مسعود الناجح مستشار رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك ممثلا لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وقيم المجتمعون حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها وقرروا الإبقاء على معدلات الانتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر أبريل 2021 كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري القادم يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021.

ونظرا لاستمرار انخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية بسبب استمرار جائحة كورونا فقد أكدت السعودية استمرار تخفيض انتاجها اليومي بمعدل أضافي مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر أبريل لدعم استقرار السوق.