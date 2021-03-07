اوحيدة: أسماء كثيرة في تشكيلة حكومة الدبيبة غير مقبولة وتحوم حولها شبهات فساد

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة تحقيق النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة غدًا الإثنين.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد، أشار إلى صعوبة منح الثقة لتشكيلة عبد الحميد الدبيبة لعدة أسباب، منها الطبيعة الجدلية التي صاحبت الأسماء المطروحة للحكومة. موضحًا أن التشكيلة غير عادلة ولم تراعِ التوزيع الجغرافي؛ لكنها جاءت لترضية من وصفهم بـ”أشخاص متملقين”.

ولفت اوحيدة إلى أن التشكيلة الحكومية المسربة للترضية ما لم يتم التعديل وأخذ المعيار الجغرافي في الاعتبار، موضحًا أن أسماء كثيرة في التشكيلة غير مقبولة وتحوم حولها شبهات فساد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية