قزيط: التشكيلة الحالية لحكومة الدبيبة بها ترضيات كبيرة جدًا ما يزيد فرص نيلها الثقة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن التشكيلة الحكومية موسعة جدًا، موضحًا أن المعيار المرغوب هو الكفاءة وليس التوزيع الجغرافي.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد، أشار إلى أن غالبية أسماء الوزراء في التشكيلة الحكومية غير معروفة، ويعد المبدأ المهيمن عليها المحاصصة والترضيات.

ولفت إلى عدم وجود تمثيل مرض للمرأة كما وعد رئيس الحكومة، مؤكدًا أن تمرير الحكومة في كل الحالات صعب؛ لكن التشكيلة الحالية بها ترضيات كبيرة جدًا، وهو ما يزيد فرص نيلها الثقة، وهو ما سيكون على حساب الكفاءة والأداء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية