دراه: الدبيبة وعد قيادات الغرفة العسكرية بالدعم اللازم والاستجابة لمطالبهم

ليبيا – أكد القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه أن رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة التقى قيادات الغرفة الأمنية في منطقة “بوقرين”، للاطلاع على آخر المستجدات.

دراه أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن الدبيبة اجتمع بقيادات الغرفة العسكرية ومجموعة من العسكريين، واستمع لمطالبهم، ووعد بالدعم اللازم والاستجابة لهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وحول فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بيّن أنه سيتم الإعلان رسميًا عن فتح الطريق بعد الانتهاء من إزالة الألغام، وأن قواتهم “عقدت جلسات تشاورية السبت، مع قادة ميدانين وقيادات من اللجنة العسكرية 5+5 لبحث الأمر”، وفق معلوماته.

وأضاف أنه تم مطالبة فرق الهندسة العسكرية بتكثيف الجهود لإنهاء مشكلة الألغام وتفكيكها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية