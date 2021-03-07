ليبيا الان

“الدبيبة”: نتطلع لعلاقات متميزة مع المملكة السعودية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استلام برقيّتا تهنئة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز قائمته بنتائج تصويت ملتقى الحوار.

وعبر الدبيبة عن ترحيبه بهذه التهنئة، قائلا: “المملكة العربية السعودية من أهم دول المنطقة، ونتطلع لعلاقات متميزة معها وفق أواصر الأخوّة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد تلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ على فوزه بنتائج تصويت ملتقى الحوار.

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن أملها في المحافظة على وحدة واستقرار ليبيا، موضحةً أنها تأمل أن يُفضي تشكيل حكومة موحدة في ليبيا إلى خروج كل المرتزقة، وأن يُحافظ هذا الإنجاز على وحدة واستقرار ليبيا.

وتتجه الأنظار محليًا ودوليًا إلى جلسة مجلس النواب المرتقبة في سرت، يوم الثامن من مارس؛ لمناقشة مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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