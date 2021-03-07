«الدبيبة»: السعودية من أهم دول المنطقة ونتطلع لعلاقات متميزة معها

تلقى، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، برقيتا تهنئة من خادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اختياره لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال الدبيبة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بمناسبة تكليفي برئاسة الحكومة، استلمتُ برقيتي تهنئة من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف “سعيد جدا بهذه التهنئة، فالمملكة العربية السعودية، من أهم دول المنطقة، ونتطلع لعلاقات متميزة معها وفق أواصر الأخوّة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب الدكتور محمد المنفي، قد تلقى أمس السبت برقية تهنئة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة فوزه بنتائج التصويت في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.

وفى 5 نوفمبر الماضي، فازت قائمة السفير محمد المنفى بانتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي اختارها المشاركون بالحوار السياسي الليبي في جنيف، من بين 4 قوائم للمرشحين.