المبعوث الأممي إلى ليبيا يُجري مباحثات مع مصر

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل، الشهر الماضي، رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وخلال اللقاء، أعرب الدبيبة عن تقدير بلاده للجهود المصرية الفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية