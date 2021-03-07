«مكافحة الأمراض» ينشر أول دراسة لمعرفة التركيب الجيني للعينات المعزولة

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أول دراسة متقدمة لمعرفة التركيب الجيني لبعض العينات المعزولة من المصابين.

وقال المركز في الدراسة، إن النتائج أظهرت بعض التحورات على الفيروسات المعزولة ومن مصادر مختلفة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1158 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة أمس السبت، كما تم تسجيل 1130 حالة شفاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبراته تسلمت 5700 أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4542، فيما تم التأكد من إصابة 1158، منها 841 جديدة و317 مخالطة.

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