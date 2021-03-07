للمشاركة بـ”إيريني”.. سفينة حربية ألمانية تتجه إلى المتوسط

غادرت السفينة الحربية الألمانية “برلين” متجهة إلى البحر المتوسط من قاعدة فيلهلمسهافن البحرية في مهمة لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

والسفينة البحرية “برلين” هي أحدث مساهمة ألمانيّة في عملية “إيريني” بعد أن عادت الفرقاطة “هامبورغ” إلى فيلهلمسهافن من مهمة مماثلة في ديسمبر.

وتمتلك السفن البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط صلاحية صعود وتفتيش السفن المشتبه في تورطها بتهريب أسلحة في ظل الحظر المفروض على ليبيا.

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