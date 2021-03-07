«الأعمال التونسي»: «الوفاق» دعت شركاتنا لتفعيل برنامج «ليبيا الغد» بمعاملات تصل لـ4 مليارات دينار

أفاد نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، عصام بن يوسف، بأن حكومة الوفاق دعت الشركات التونسية، التي كانت متعاقدة في إطار برنامج “ليبيا الغد”، والذي توقف منذ سنة 2010، إلى تفعيل العقود والتفاوض معها للرجوع الى العمل.

وقال بن يوسف في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، إن هذه العقود، التي تمت في إطار البرنامح، الذي انطلق العمل به منذ سنة 2006، يمكن أن تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 و 4 مليار دينار خاصة مع احتساب الاسعار الجديدة.

والتقى رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الذي زار ليبيا، مؤخرا، عددا من المسؤولين الليبيين على غرار وزراء الخارجية والزراعة والعمل والتأهيل والحكم المحلي، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية.

وأكد أن هذه العودة ستسهم في مزيد تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المصانع وبالتالي توفير مواطن شغل لليد العاملة التونسية في ليبيا، مشددا على أنّ مكانة تونس في السوق الليبية قائمة وكبيرة جدا.

وأوضح إنّه خلص من اللقاءات، التي شملت، كذلك، ممثلي مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ومدير عام المصرف الإسلامي الليبي، أن الحديث عن افتكاك حصة تونس من طرف تركيا أو إيطاليا أو أي سوق أخرى، مغلوط وانه يتعين على الجانبين الليبي والتونسي إيجاد حلول لبعض العراقيل.