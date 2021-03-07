رئيس ديوان مجلس النواب يتفقد المقار الخاصة بجلسة منح الثقة

تفقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، رفقة عضو مجلس النواب زايد هدية، المقار المخصصة لانعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة بمدينة سرت.

كما تفقد “المصري” مقرات استقبال أعضاء المجلس، والتجهيزات بمطار القرضابية الدولي وقاعة انعقاد الجلسة بمجمع قاعات ”واقادوقو” وعدد من المقار الأخرى وذلك للاطمئنان على التجهيزات النهائية لانعقاد جلسة مجلس النواب.

وكان رئيس ديوان مجلس النواب، قد وصل أمس السبت، إلى مطار القرضابية الدولي، حيث كان في استقباله النائب عن مدينة سرت ”زايد هدية ” ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ” سالم عامر ” ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت .