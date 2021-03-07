البعثة الأممية لـ«المنفي»: لا توجد رسائل عن تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف

نفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وجود أي رسائل خاصة بتقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي المنتخب، فإن ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نفى لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائباه، ما يتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.

وأوضح البيان، أن نفي الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جاء خلال اللقاء الذي جمعه بالمنفي اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس.