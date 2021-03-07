العبار: سأنظر لحكومة الوحدة من زاويتين نجاحها في توحيد المؤسسات والاستحقاق الانتخابي

قال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السابق، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، لن أخوض في هيكلية حكومة الوحدة الوطنية؛ ولا في أسماء وزرائها؛ فقد تحدث في ذلك الكثير بالنقد والتحليل، فلا جدوي من تكرار ذلك.

وتابع، ولكنني هنا سوف انظر “لحكومة الوحدة الوطنية” من زاويتين تعد نجاحاً لهذه المرحلة وهما، نجاحها في تحقيق توحيد مؤسسات الدولة في حكومة واحدة؛ ويكتمل ذلك باعتماد مجلس النواب له، و

نجاحها في إنجاز الاستحقاق الانتخابي لتحقيق معادلة الاستقرار المفقودة منذ زمن؛ سواء بالاتفاق علي الاستفتاء؛ أو انتخابات برلمانية جديدة، أيهما يحقق الالتزام بالمواعيد التي تم التعهد بها.