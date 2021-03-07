ديوان البرلمان يصل إلى سرت تمهيدا لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة 

وصل رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، والوفد المرافق له البارحة إلى مطار القرضابية، وكان في استقبالهم رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر، وعدد من المسؤولين.

وأجرى الفضيل فور وصوله جولة تفقدية رفقة عضو مجلس النواب، زايد هدية، في المقار المخصصة لانعقاد جلسة مجلس النواب، واستقبال أعضاء المجلس، والتي شملت التجهيزات بمطار القرضابية، وقاعة انعقاد الجلسة بمجمع قاعات واقادوقو، وعددا من المقار الأخرى بغية الاطمئنان على التحضيرات النهائية لانعقاد جلسة البرلمان.

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