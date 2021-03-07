زينينغا لـ«المنفي» ونائبيه: نأمل عقد جلسة مجلس النواب غدا دون عراقيل

إلتقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي، محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الأحد بمدينة طرابلس الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

وحسب المكتب الإعلامي الخاص بالمنفي «جرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع الحالي وآخر تطورات بالوضع في ليبيا، والإستحقاقات المقبلة.

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وأكد المنسق الإممي أن أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف، معربين عن آملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي المزمع عقدها يوم غدا الإثنين دون أن تحدث فيها أي عراقيل.

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