زينينغا: أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأحد، بمدينة طرابلس مع الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

وحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، تم خلال اللقاء الحديث عن الوضع الحالي وآخر التطورات بالساحة الليبية ومناقشة الاستحقاقات المقبلة.

كما نفى زينينغا، لرئيس المجلس الرئاسي ونائباه عن ما يتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف، مؤكدا لهم أن أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف، معربين عن آملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي المزمع عقدها يوم غدا الإثنين دون أن تحدث فيها أي عراقيل.