«المريمي»: عقيله صالح وبعض النواب يصلون سرت على متن طائرة خاصة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس النواب عقيله صالح وصل إلى مطار القرضابية بسرت بصحبة عدد من نواب المنطقة الشرقية، استعداد للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة غدا الإثنين.

وأوضح المريمي، في تصريحات صحفية، أن عقيله صالح سيترأس غدا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بمشاركة النواب الحاضرين من جميع المدن الليبية، موضحا أن صالح وصل إلى سرت على متن طائرة خاصة برفقة بعض أعضاء مجلس النواب.

وكان أكثر من 35 نائبا قد توجهو إلى مطار القرضابية من مطار معيتيقة للمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة غدا الإثنين.

كما قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيتوجه إلى سرت، اليوم، تمهيدا للجلسة البرلمانية المرتقبة الخاصة بمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وبين المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، في تصريحات صحفية، أن الدبيبة يعتزم حضور جلسة منح الثقة غذا الإثنين وعرض التشكيلة الحكومية على أعضاء مجلس النواب.

وأضاف ناطق حكومة الوحدة الوطنية:” أنهم يأملون أن يكون أعضاء المجلس في الموعد للمصادقة على الحكومة ومنحها الثقة.