ليبيا الان

خطوة جديدة لاستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل لمطار معيتيقة الدولي يوم أمس وفد من الطيران المدني المالطي، تألف من مدير أمن الطيران المدني بجمهورية مالطا ومساعده.

وكان في استقبال الوفد كلّ من رئيس مصلحة المطارات محمد فساطوي، والمدير العام لمطار معيتيقة الدولي المكلف عبد المنعم القمودي.

وقام الوفد بزيارة تدقيقية داخل المطار للتأكد من استيفاء الملاحظات التي وردت في تقرير الزيارة.

وعقد الوفد اجتماعاً على هامش الزيارة حضره بعض مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة والمطار، بالإضافة إلى مدير مكتب أمن الطيران المكلف بمصلحة الطيران المدني، ومندوبين عن عدد من الجهات الأمنية العاملة في المطار.

وناقش المجتمعون كافة الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بالمطار عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بمعايير المنصة الدولية للمجتمع المدني.

الجدير بالذكر أنّ هذه الزيارة تأتي ضمن إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك