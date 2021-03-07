مطالب دولية بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

مع اقتراب جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجتمع دول العالم عند مطلب واحد وهو ضرورة إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من هذا العام.

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