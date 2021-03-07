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مطالب دولية بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

مع اقتراب جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجتمع دول العالم عند مطلب واحد وهو ضرورة إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من هذا العام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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