المبعوث الأممي: عقد جلسة النواب غدا خطوة مهمة لاستعادة وحدة وشرعية المؤسسات

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 8 مارس، وهي الجلسة الأولى منذ سنوات عدة.

وقالت البعثة الأممية في إيجاز صحفي اليوم، يؤكد المبعوث الخاص أن هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وأضافت، أن المبعوث الأممي يؤكد على وجوب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.