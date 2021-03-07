نواب يتوجهون من طرابلس إلى سرت

توجه اليوم الأحد أعضاء مجلس النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس إلى مدينة سرت.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبه سيذهب لسرت حيث سيعقد النواب جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة منح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة هيكلية الحكومة المؤلفة من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء

وبين المكتب الإعلامي أنه فيما يخص المثلث الأمني فإن القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربة ووزير الداخلية من الجنوب وفيما يتعلق بالمثلث الاقتصادي فإن وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي من نصيب الشرق فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب على وزارة المالية وفيما يتعلق بالوزارات السيادية فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل والجنوب اوزارات الدفاع والداخلية والمالية وبالنسبة للوزارات الإنسانية فإن وزارات السياحة والرياضة من الشرق والشباب والخدمة المدنية من الغرب والشؤون الاجتماعية والثقافة من الجنوب وفيما يخص الوزارات الخدمية فإن وزارات الموارد المائية والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والزراعة من الشرق فيما كان نصيب الغرب وزارات المواصلات والإسكان والزراعة والتعليم العالي والنفط والحكم المحلي والتعليم التقني وكان من نصيب الجنوب وزارتي العمل والبيئة