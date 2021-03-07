استئناف توزيع «الأنسولين» على مرضى السكري في بني وليد

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأحد، استئناف توزيع أدولية «الأنسولين» لمرضى السكري في المدينة بعد توقف استمر لأشهر بسبب عدم وجود تلك الأدوية بمخازنها، مشيرة إلى أن عملية التوزيع تجري بالمركز الصحي الجملة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن عملية صرف أدولية «الأنسولين» تجري عن طريق البطاقة المخصصة والمنظومة الخاصة بمرضى السكري في المدينة.

وأشار أبوالنيران إلى أنه سيجري توزيع كميات أخرى من أدوية «الأنسولين» يوم السبت القادم، مطالبا المواطنين بعدم التزاحم واتباع الإجراءات الوقائية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن إدارة الخدمات الصحية طالبت وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي التابع للوزارة بزيادة حصة بني وليد من أدوية الأنسولين بسبب ارتفاع عدد المرضى وتضاعف أعداد النازحين داخل المدينة.

وقال أبوالنيران إن عدد المصابين بمرض السكري في المدينة تجاوز 5 آلاف مريض من بينهم 150 طفلا بحسب المنظومة الخاصة بمركز السكر والغدد الصماء في المدينة.

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