بذريعة حوار تونس.. 42 نائبا موالين للسراج يطالبون بتأجيل جلسة النواب غدا

أصدر 42 نائبا من المحسوبين على على فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، بيانا مشتركا للمطالبة بتأجيل جلسة انعقاد مجلس النواب غدا في سرت لمنح الثقة للحكومة الوطنية الجديدة بعدة حجج ضفروها في البيان وهي كالتالي:

أولا: من منطلق واجبنا الوطني؛ وحرصا منا على أداء مهام مجلس النواب بما يتوافق والإعلان الدستوري والتشريعات المنظمة لعمل المجلس وتفاديا للدخول في مهاترات ومماحكات سياسية؛ وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا فإننا ندعو زملاءنا لتأجيل دعوة الانعقاد في سرت والمحدد لها الثامن من مارس 2021م لكونها محصورة في مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها ؛ متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري كونها أولويةّ يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به ‎٠‏

‏ثانيا: ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقا لما هو منصوص عليه كي خارطةٌ الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل عملا بأحكام الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة ( المادة 4 الفقرة 1 ) والذي يشترط ضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمت واحدة؛ مما يتطلب إتمام هذا الاجراء قبل الشروع ل مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة؛ وخاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم اجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021م .

ثالثا: تؤكد على ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض اي شبهات للرشاوى ومن سلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي او الداخلي ‎٠‏

عليه فإننا تدعو كافة زملائنا لتلافي أي انقسامات تضر بالمجلس؛ وذلك بمعالجة الخروقات المذكورة أنفا والعمل على توحيد الجهود لضمان دستورية كل ما من شأنه أن يصدر عن المجلس من قرارات؛ وذلك بالتوافق على مشتملات دعوة الانعقاد وتحديد المكان والزمان.