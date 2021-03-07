كوبيش يدعو إلى عدم عرقلة جلسة “النواب” في سرت

أكد المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على أهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم غد الإثنين، وهي الجلسة الأولى منذ سنوات عدة.

ووصف كوبيش، أن هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، إلى عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.

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