42 نائبا يطالبون بتأجيل جلسة «النواب» في سرت

دعا 42 عضوا بمجلس النواب إلى تأجيل جلسة المجلس المقرر انعقادها في مدينة سرت غدا لمنح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة، مشيرين إلى أن الجلسة ستكون «محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها ، متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان .

وطالب النواب، في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الأحد إلى «ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل عملا باحكام الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة ( المادة 4 الفقرة 1).

ووفق البيان «تشترط هذه المادة ضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمة واحدة، مما يتطلب إتمام هذا الاجراء قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وخاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم اجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021م». وأكد النواب الـ42 «ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض اي شبهات للرشاوى ومن سلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي أو الداخلي».

وبدأ أعضاء في مجلس النواب التوجه إلى مدينة سرت لحضور جلسة منحة الثقة للحكومة الجديدة، إذ قال مصدر نيابي إن 40 نائبًا غادروا العاصمة طرابلس في طريقهم إلى مدينة سرت للمشاركة في الجلسة، وفيما وصل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني احميد حومة إلى مطار القرضابية في وقت سابق اليوم، قالت نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة الحاج إن نواب المنطقة الشرقية سيصلون إلى مدينة من مدينة بنغازي لحضور الجلسة.

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس النواب الموقعين على البيان:

1 – كمال البشير احمد الجمل

2 – ربيعة عبد الرحمن سليمان أبوراص

3 – عبد الناصر بشير عبد السلام بن نافع

4 – محمد مصطفى أبو صاع راشد

5 – هناء خليفة خالد ابوذيب

6 – فرج بشير بلقاسم عبد المالك

7 – سارة عامر السويح

8 – نعيمة رمضان عقيل دلف

9 – عبد السلام عبد الله امحمد نصية

10- فريحة عبد السلام مصطفى الحضيري

11 – حمودة احمد حمودة سيالة

12 – رحمة أبو بكر علي ادم

13 – كمال عبد الكريم حسين الشبلي

14 – علي رمضان خليل أبوزعكوك

15 – ربيعة الصادق خليفة الفقيه

16 – سليمان محمد محمد الفقيه

17 – الصادق علي محمد الكحيلي

18 – علي رحومة محمد السباعي

19 – سالم مسعود سالم قنان

20 – عبد الوهاب عمر خليفة زولية

21 – سعد محمد صالح الجازوي

22 – يوسف عبد السلام علي الفرجاني

23- مصعب محمد العابد ابو القاسم

24 – عمار ميلاد رجب الابلق

25 – محمد ادم لينو

26 – جلال صالح عبد السلام الشويهدي

27 – أبو بكر احمد سعيد صالح

28- أبو الخير الشعاب بالخير

و2 – الصديق مفتاح رمضان حمودة

30 – خالد علي محمد الأسطى

31 – عمارة على حسن شنبارو

32 – عمر سالم امحمد العربي

33 – محمد الفيتوري محمد الحنيش

34 – صلاح علي الشيباني زوبيك

35 – سليمان خطاب سویکر

36 – عبد السلام محمد عبد السلام علي

37 – عبد الغني احمد محمد الفطيسي

38 صالح همة محمد بكده

39 – عبد القادر حسن يحيى سليمان

40 – أيمن المبروك محمد سيف النصر

41 – حسن الفرجاني سالم سالم

42 – لؤي محمد نجيب الفيتوري الغاوي

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