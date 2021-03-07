موظفو المصرف المركزي بنغازي يعلقون عملهم لحين توفير الحماية اللازمة

أعلن موظفو مصرف ليبيا المركزي بنغازي، تعليق العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة على مبنى الإدارة العامة للمصرف طوال الفترة الماضية، وما سببته من احتجاز لحرية الموظفين.

وأكد موظفو المصرف في بيان لهم، أن من حق أي مواطن تلقي العلاج المناسب، وخاصة شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الأفعال، مشيرين إلى أن المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وأن دوره يقتصر على السداد عند تلقي الأذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات وفق الإمكانيات المتاحة.

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