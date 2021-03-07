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البيوضي: هناك محاولات مستميتة لعرقلة جلسة البرلمان رغم اقترابنا من نهايات المسار الدستوري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال  الكاتب والناشط السياسي سليمان البيوضي، هناك محاولات مستمرة لعرقلة جلسة مجلس النواب الليبي ، رغم اقترابنا من نهايات المسار الدستوري و القانوني وحصول السلطة التنفيذية الجديدة على الشرعية المحلية حيث سيكون أكثر من مائة نائب داخل مدينة سرت نهاية هذا اليوم ، قرار مجلس الأمن بشرعية السلطة الجديدة لن يتأخر كثيرا .

وأضاف البيوضى في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أجواء إيجابية وبانتظار القائمة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية والتي من المتوقع الإعلان عنها رسميا  قبيل انعقاد الجلسة ، ندخل مرحلة جديدة فارفعوا لواء الوحدة والسلام والاستقرار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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