البيوضي: هناك محاولات مستميتة لعرقلة جلسة البرلمان رغم اقترابنا من نهايات المسار الدستوري

قال الكاتب والناشط السياسي سليمان البيوضي، هناك محاولات مستمرة لعرقلة جلسة مجلس النواب الليبي ، رغم اقترابنا من نهايات المسار الدستوري و القانوني وحصول السلطة التنفيذية الجديدة على الشرعية المحلية حيث سيكون أكثر من مائة نائب داخل مدينة سرت نهاية هذا اليوم ، قرار مجلس الأمن بشرعية السلطة الجديدة لن يتأخر كثيرا .

وأضاف البيوضى في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أجواء إيجابية وبانتظار القائمة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية والتي من المتوقع الإعلان عنها رسميا قبيل انعقاد الجلسة ، ندخل مرحلة جديدة فارفعوا لواء الوحدة والسلام والاستقرار.