كوبيش يدعو إلى عدم عرقلة اجتماع مجلس النواب في سرت «تحت أي ذريعة»

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إلى عدم عرقلة الجلسة المقررة لمجلس النواب غدا الاثنين في مدينة سرت «تحت أي ذريعة»، مشيرا إلى رسالة نصية جرى تداولها اليوم بشأن مزاعم الرشوة التي شابت ملتقى الحوار السياسي.

جاءت دعوة كوبيش في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأحد، أكد فيه على أهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 8 مارس، لافتا إلى أنها «الجلسة الأولى منذ سنوات عدة».

واعتبر المبعوث الخاص أن هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة، «هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها».

وشدد كوبيش قائلا: «يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة».

– سامح شكري يبحث مع كوبيش «تطورات الأزمة الليبية»

والتقى كوبيش في القاهرة اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري والذي ناقش معه مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والتأكيد على «ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي»، وفق بيان الخارجية المصرية.

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